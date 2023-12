Lorenzo Lazzari, agente della BC Group, agenzia che gestisce i diritti dello juventino Andrea Cambiaso tra gli altri, intervistato da Sportitalia.com ha offerto la sua chiave di lettura sul mercato di gennaio: "Penso che tutte cercheranno formule intelligenti a gennaio. Qualche anno fa magari si poteva assistere a colpi invernali dei top club italiani.

In questo momento qui il calcio italiano a gennaio faccia fatica a portare qui grandi campioni. Ci potrà essere l'eccezione della Juve a centrocampo appunto, l'Inter cercherà un esterno destro che possa sostituire Juan Cuadrado, ma andrà secondo me su un profilo giovane, da far crescere. Che potrà diventare un grande giocatore, ma in questo momento più un diamante da sgrezzare. Ci sono poi altri club da considerare".