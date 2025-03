Si complicano sensibilmente i piani di rimonta in classifica dello Spezia di Luca D'Angelo, che perde al Picco contro il Brescia. Poteva essere l'occasione per accorciare temporaneamente sul Pisa, ma i liguri cedono il passo. Borrelli segna al 4' del primo tempo il gol che decide il confronto. Nel secondo tempo espulso Cassata (doppia ammonizione). Pio Esposito è rimasto in campo per l'intero arco dell'incontro, senza però riuscire a incidere.