Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della lotta scudetto. "Penso che come si stanno mettendo le cose e per com'è strutturato il Napoli bisogna prepararsi ad un altro scudetto", esordisce.

"Credo che il Napoli si proponga in maniera autorevole a grandi traguardi - le sue parole -. L'Inter sta vivendo delle vicende con cui dovrà fare i conti, sono vicende che si riflettono sull'andamento generale. Se Conte è bravissimo nel costruire le squadre è ancora più bravo nel gestire la pressione, lo si vede da tante cose".