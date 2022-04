Dopo l'eliminazione dell'Italia nella semifinale playoff per il Mondiale del Qatar, sono immediatamente scattate le analisi degli addetti ai lavori sul futuro del calcio italiano, tra la ricostruzione strutturale e i problemi di fondo da riportare in superficie. Prova a farlo anche Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ai microfoni di TMW Radio: "Il sistema è bacato! Le nostre categorie giovanili sono due anni indietro rispetto al Nord Europa, lo erano già vent'anni fa, figuriamoci ora. I ragazzi li abbiamo, manca il coraggio. Chi bypassa certe difficoltà, si propone come proposta per tutti: essendo l'unico, è chiaro che il Sassuolo sia bottega cara per chi vuole acquistare".