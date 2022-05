Chi vince lo Scudetto? Intervistato da Sky Sport, Fabio Liverani risponde con sicurezza e senza nessun tipo di dubbio: "Milan. Dico Milan perché oggi non si può far scappare una cosa del genere: credo che domenica difficilmente riusciranno a perdere l’obiettivo. Il campionato è bellissimo perché sopra, sotto e in mezzo tutte se la giocano fino alla fine. È questa è la cosa più bella dello sport".