“Ad oggi Inter e Napoli sono davanti a tutte. Per la qualità della rosa l’Inter è favorita. Ma il Napoli ha una sola partita a settimana e un allenatore importante. Juve e Milan mi sembra abbiano qualche problema”. Fabio Liverani risponde così a Tuttomercatoweb.com sulla corsa scudetto.

“A me il Milan piace. Ha una squadra forte ma non per vincere il campionato. Arriverà tra le prime quattro. Ci vuole un po’ di tempo, ha un allenatore nuovo - risponde ancora Liverani - La Roma? Ha delle difficoltà ambientali importanti. L’esonero di De Rossi ha tolto quell’entusiasmo che si era creato anche dopo Mourinho. Servirà una striscia di vittoria per fare sì che la situazione possa cambiare. Mentre al contrario la Lazio, in sordina, è una piacevole sorpresa”.