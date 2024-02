Marcello Lippi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in occasione dell'uscita del film "Adesso vinco io". L'ex ct ha elogiato i nerazzurri per la stagione in corso, ammettendo che la squadra di Inzaghi è andata oltre le sue previsioni.

"La possiamo paragonare al Napoli dello scorso anno - dice - Non me l'aspettavo così dominante, mi aspettavo un pochino di più dalle altre. Ha vinto a Lecce 4-0 senza diversi titolari. La Juve? Me l'aspettavo un pochino più avanti, non con questo distacco".