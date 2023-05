Luciano Ligabue è pronto a usare tutta la scaramanzia del caso per portare fortuna alla sua Inter, impegnata il prossimo 10 giugno nella finale di Champions League contro il Manchester City: "Non farò nessuno fioretto, la vivrò esattamente come ho vissuto quella contro il Bayern Monaco, tredici anni fa - ha raccontato il rocker di Correggio a RTL 102.5 -. Quindi una cosa vissuta in casa solo io e mio figlio, il quale nel secondo tempo ai tempi si addormentò. Se non si addormenta anche questa volta, gli favorisco io il sonno con una camomilla o qualcosa del genere, pur di portare a casa il risultato".