La redazione di DAZN ha proclamato lo stato di agitazione dopo il licenziamento di due giornalisti. La Federazione nazionale della Stampa italiana e l’Associazione Lombarda dei giornalisti si dichiarano “al fianco dei colleghi della redazione di DAZN, che – come si legge nel comunicato sindacale riportato di seguito – esprimono ‘sconcerto’ e ‘profonda preoccupazione per la propria situazione lavorativa’ dopo che nell’ultima settimana sono arrivate due lettere di risoluzione del rapporto di lavoro nonostante in questi mesi l’azienda abbia avviato un percorso di uscite volontarie non traumatiche”. Nella nota si legge: “Una situazione che FNSI e ALG seguono con attenzione, pronte ad affiancare i colleghi in tutte le azioni che decideranno di intraprendere a tutela della loro professionalità e del loro lavoro”.

Nel comunicato diramato dalla redazione si legge: "Esprimiamo profonda preoccupazione per la propria situazione lavorativa. L’azienda, dopo aver avviato un piano di riorganizzazione aziendale che ha quasi dimezzato la redazione giornalistica, ha sempre manifestato di non voler ricorrere allo strumento dei licenziamenti. Volontà espressa anche dalle dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Ceo di DAZN Italia. In questo contesto la redazione esprime sconcerto per come nell’ultima settimana siano arrivate due lettere di risoluzione del rapporto lavorativo nonostante in questi mesi l’azienda abbia avviato un percorso di uscite volontarie non traumatiche attraverso incentivi all’esodo e forme di collaborazione. Proprio per questo di fronte a questa unilaterale decisione aziendale, la redazione di DAZN proclama lo stato di agitazione ed esprime massima solidarietà ai colleghi”.