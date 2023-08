Emiliano Leva, ex allenatore di Gianluca Scamacca, racconta ai microfoni di Sportitalia.com come ha vissuto il passaggio dell'ex giocatore del West Ham all'Atalanta: "Mi ero sentito via messaggio con Gianluca alcune settimane fa, e lui mi scriveva che c'erano dei contatti con la Roma. Infatti, sempre in quei giorni il West Ham lo aveva escluso da una delle amichevoli. Personalmente ero convinto andasse alla Roma. So anche dell'Inter, che per Gianluca poteva certamente essere una buona ipotesi, ma magari lì sarebbe stato chiuso da altri attaccanti e non avrebbe trovato moltissimo spazio.

Non mi aspettavo l'Atalanta, anche per me è stata una sorpresa. Ma Gian Piero Gasperini cercava un giocatore di peso in attacco".

Quella orobica, comunque, può essere la scelta giusta per l'ex Sassuolo: "Se l'Atalanta ha fatto questo importante investimento, significa che crede nelle sue potenzialità e nel giocatore che si sta affermando. Per Gasperini sarà una pedina molto importante. Sono convinto che Gianluca si sposa bene nel 3-4-2-1 di Gasperini. Avrebbe vicino due mezze pinte, inoltre lo stesso tecnico in questione predilige il gioco sulle fasce. E da questo punto di vista Gianluca, oltre che essere un ottimo bomber in area, è anche forte di testa. Credo l'Atalanta sia un ottimo contesto per lui