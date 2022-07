Per ovviare alla sempre più probabile partenza di Cheick Doucoure, il Lens ha prelevato dallo Zaglebie Lublino il 22enne centrocampista polacco Lukasz Poreba, che in questi primi giorni di preparazione della formazione Sang et Or ha ben impressionato addetti ai lavori e compagni. In particolare Seko Fofana, che dopo la partita amichevole contro il Valenciennes ha parlato così del nuovo collega di reparto e dell'altro nuovo arrivo Salis Abdul Samed: "Si sono integrati molto bene, va tutto per il meglio. Salis fa grandi cose, porta molta aggressività, equilibrio e qualità tecnica, mentre Lukasz mi ricorda un po' Marcelo Brozovic: classico profilo del giocatore dell'Est, super intelligente, calmo, che sa fare bei recuperi ed è anche bello da veder giocare". Poreba avrà presumibilmente l'occasione di mettersi faccia a faccia con Brozovic in occasione dell'amichevole contro l'Inter del prossimo 23 luglio.