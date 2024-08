Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Thiago Motta, Nicola Legrottaglie non si è ancora arreso all'idea di vedere Federico Chiesa lontano dalla Juve: "Da tifoso bianconero, io spero che rimanga - le parole dell'ex difensore a Sky Sport -. E' difficile trovare un esterno con quelle caratteristiche, che ha sia il breve che il lungo. A me stupisce che Thiago Motta lo abbia bocciato, poi non conosco le dinamiche interne. Per me, con Motta, potrebbe fare più di 20 gol in questa stagione".