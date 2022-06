Raggiunto dai microfoni di Tuttojuve.com, Nicola Legrottaglie dà i suoi consigli alla Juventus in vista di una possibile separazione con Matthijs De Ligt, che avrebbe chiesto di lasciare Torino: "Non è detto che con il grande campione si faccia per forza meglio, soprattutto in difesa. Quello che conta è il lavoro di reparto, che spesso sopperisce alla qualità del singolo. Anche perché sono pochi quelli forti. Bremer sarebbe un giocatore all'altezza, certo, ma a fronte di un investimento importante. Stessa cosa per quanto riguarda Koulibaly". Come ha spiegato ultimamente l'ad nerazzurro Beppe Marotta, è più facile sostituire un difensore rispetto a un attaccante. "Sono d'accordissimo. Ripeto, il difensore te lo puoi inventare anche grazie a una buona organizzazione di reparto. Senza il grande campione - sottolinea Legrottaglie - servono dei buoni giocatori con le caratteristiche giuste, profili in grado di completarsi con i compagni".