Il portale specializzato NewsLinet.it offre maggiori dettagli sull'intenzione della Lega Serie A di creare una sua radio ufficiale. Si tratta di un progetto digitale, ovvero da distribuire su DAB e IP, prescindendo quindi dalle frequenze medie. Dalle indiscrezioni, la Lega di Serie A affiderà la realizzazione dell’emittente ad un gruppo dotato di esperienza; con ogni probabilità un player nazionale particolarmente esperto di digitale. In pole position ci sarebbero due soggetti che dispongono di una struttura commerciale propria e una esperienza digitale. L’idea della Lega di Serie A sarebbe quella di lasciare al player l’intera raccolta pubblicitaria a fronte della copertura integrale dei costi di esercizio della rete.





Il prodotto editoriale, invece, dovrebbe essere indipendente dal partner commerciale e tecnologico e si fonderebbe non già su partite in diretta, ma solo su commenti e notizie. Oggi dovrebbe essere deliberata la pubblicazione di un invito ad una manifestazione di interesse per diventare partner tecnici e commerciali. Molto probabile che il progetto radiofonico possa essere l’apripista di uno televisivo, al punto che si parla già di un LCN nel primo arco di numerazione dei canali del digitale terrestre.