La Lega Serie A ha partecipato alla due giorni di "Leaders Week London", uno dei principali appuntamenti al mondo nei settori del marketing e dello sport-business, svoltosi il 16 e 17 ottobre nell’iconica cornice del Twickenham Stadium di Londra.

Mercoledì, il Direttore Marketing e Commerciale di Lega Serie A, Michele Ciccarese, è intervenuto al panel "Virtual Advertising: Transformative Technology, Real Revenues", insieme a Massimo Magri di TGI Sport, Tabea Wagner della DFL Bundesliga e a David Cushnan di Leaders, per illustrare come la pubblicità virtuale possa aiutare un`azienda ad aumentare i ricavi e ad espandere il proprio modello commerciale.

Presenti all’evento anche due Ambassador di Lega Serie A, Marco Materazzi e Gianfranco Zola, protagonisti di un Meet&Greet e di una conferenza stampa insieme al Direttore Michele Ciccarese dal titolo: “A Symphony of Calcio: The Serie A Journey through Passion, Innovation, and Made In Italy”.

Zola: "La Serie A sta facendo tanto per promuovere non solo il calcio, ma anche altri aspetti dell’Italia, come la cultura e il Made in Italy. Negli ultimi anni la qualità del nostro football è cresciuta molto e la posizione nel ranking UEFA lo dimostra. A volte è stato criticato il modo di giocare in Italia, considerato troppo conservativo, ma adesso anche la filosofia è cambiata e questo ha ulteriormente migliorato la qualità delle partite. Il nostro è un Campionato molto competitivo e avere tante squadre che si contendono lo Scudetto ogni anno rende la Serie A estremamente interessante".

Materazzi: "Stiamo crescendo velocemente, abbiamo molte strutture in Italia per far crescere i nostri giovani e tante realtà in grande espansione. È importante lavorare come team, andando tutti nella stessa direzione e facendo del nostro meglio per lo sviluppo del calcio italiano. Tanto è già stato fatto, come avete avuto modo di vedere, ma si può ancora crescere e siamo pronti alle sfide future”.

Hanno preso parte agli incontri anche alcuni Club di Serie A (Cagliari, Como, Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Napoli, Torino), presenti con loro rappresentanti.

Nella giornata di giovedì, dopo aver partecipato a "Leaders" gli Ambassador Materazzi e Zola, insieme ad una delegazione di Lega Serie A, si sono recati per una visita istituzionale presso la residenze di Sua Eccellenza l’Ambasciatore d’Italia a Londra, Inigo Lambertini.