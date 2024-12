Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Lazio, Cristian Ledesma, chiamato a rispondere sulla sfida tra le sue due ex squadre, ha parlato dell'umore dei biancocelesti dopo il pesante ko incassato con l'Inter: "L'umore in casa Lecce è buono, ma anche la Lazio sta bene. E il 6-0 subito contro l'Inter non influirà: è stato pesante, ma con tante attenuanti. I due infortuni, con l'assenza di Romagnoli, hanno pesato".

Baroni può ripartire?

"Una sconfitta, pur pesante, non cancella quanto fatto in questo avvio di stagione. È la sorpresa della stagione, con Merito: il calcio di Baroni è bello e divertente. Sa far lavorare i suoi giocatori in entrambe le fasi. Mi ha impressionato Dele-Bashiru".