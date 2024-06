Paolo Di Nunno, presidente del Lecco, è un fiume in piena ai microfoni di Sportitalia. Ce l'ha con tutti dopo la retrocessione del club in Serie C. Se la prende anche con Salcedo: "Entrava in campo morto”. Poi accusa a Lotito: "Che pace puoi fare con una me**a di uomo? Gli ho fatto causa. Mi ha fregato 700.000 euro. Ma il Bari di chi era? Era suo, hanno fatto un imbroglio con Paparesta. Io gli ho dato i soldi, mi ha dato la mano per salvare il Bari. Io non ce l’ho con tutti, sono una persona seria, ma ho trovato solo pagliacci. Dicono una cosa e ne fanno un’altra. Quando si dà la parola si deve mantenere nella vita”, ha concluso, spiegando che, dopo aver iscritto il Lecco al campionato, si defilerà, avendo già messo in vendita il club.