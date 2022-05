Gongola ancora Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce che venerdì ha festeggiato il ritorno in Serie A. Ai microfoni di Radio Uno Rai nel corso di 'Radio Anch'io - Lo Sport', il numero uno del club salentino esalta non solo il risultato ottenuto, ma anche la situazione societaria soffermandosi anche sul discorso dell'indice di liquidità al centro del dibattito tra i club della massima serie: "Saliamo con una situazione economica tranquilla, senza debiti e in totale equilibrio. Il nostro progetto si basa su cinque soci tutti del territorio, professionisti ed imprenditori. L'identità territoriale, in un calcio sempre più fatto da contaminazioni straniere, ha fatto la differenza. Abbiamo anche deciso di allargare la base con due nuovi ingressi. La trattativa per uno è già stata formalizzata, la seconda è prossima alla conclusione. La società non verrà stravolta perché si tratta di due posizioni importanti, ma pure sempre di minoranza. Questo, però, darà maggiore solidità al club. Il nostro modello è finalizzato al fatto che l'uscita di un socio non comprometta il progetto. La Serie A ci dà l'opportunità di metterci in equilibrio, affrontiamo e risolviamo le passività. E ben vengano gli indici di liquidità per l'iscrizione, perché sono uno stimolo per tutti per rispettare questi equilibri e a non alterare la concorrenza".