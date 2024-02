Procede spedita la vendita dei tagliandi per la gara di domenica tra Lecce e Inter: oltre ai 21.247 abbonati, ieri sera erano seimila i tagliandi venduti, con le attuali cifre che si stagliano attorno alle 27.500 unità di presenze. Una cifra non lontanissima da quella che rappresenta ad oggi il record stagionale dei giallorossi, ovvero Lecce-Lazio della prima giornata quando gli spettatori furono 29.081. Per capire se ci sarà record di incassi bisognerà attendere i prossimi giorni, anche se le previsioni del tempo infauste di domenica sulla città salentina possono incidere sull'andamento della prevendita.