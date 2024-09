Due partite a San Siro contro Inter e Milan e due sconfitte per il Lecce di Luca Gotti. Che nella conferenza stampa successiva alla partita contro i rossoneri ha fatto un parallelo tra le due squadre: "Dal mio punto di vista sono squadre molto forti. L'Inter l'ho trovata la stessa dell'anno scorso, mentre questo Milan ha parecchie cose diverse e troverà degli equilibri di qualità. Per far giocare tutti questi giocatori insieme di qualità, che è l'idea di Paulo Fonseca, andrà trovato gradualmente il modo giusto per farli convivere nel modo giusto di continuo. Ma si vede già bene la strada".