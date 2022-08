Seconda sfida ai limiti del proibitivo in questo avvio di Serie A domani sera per il neopromosso Lecce, ospite del Napoli al 'Diego Armando Maradona' per la quarta giornata di campionato. "Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno rispetto a Inter, Milan, Juve e alle altre big - ha sottolineato Marco Baroni, tecnico dei salentini, in conferenza stampa -. Un attacco pazzesco, ma noi dobbiamo fare una partita concentrata, dove potrebbe non bastare ma dobbiamo provarci".