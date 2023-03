Non è un periodo facile per il Milan, ma neanche per Rafael Leao, apparso in ombra nelle ultime uscite in rossonero ma tornato al gol con la nazionale. Il futuro del portoghese, con il contratto in scadenza giugno 2024, resta sempre incerto con le big di Premier League pronte a non farsi scappare l’MVP dell’ultima Serie A. Per i betting analyst di Snai sarà lotta a due tra Chelsea, favorito in quota a 3,50, e Manchester City, offerto a 6,50.