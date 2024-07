Il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo ha partecipato ad un evento della Fondazione Pupi di Javier Zanetti, nell'ambito del Programma Strengthen, a Remedios de Escalada, provincia di Buenos Aires. Giovani tra i 13 ei 17 anni hanno partecipato allo svolgimento dell'attività sportiva guidata dall'ex calciatore e hanno avuto un momento di riflessione sul loro futuro. Il Rappresentante dell'UNDP in Argentina Claudio Tomasi ha avuto un proficuo scambio con Zanetti ed ha espresso alcuni aspetti legati allo sport come catalizzatore di sviluppo. "All'UNDP consideriamo lo sport come uno strumento fondamentale per lo sviluppo umano, per lo sviluppo sostenibile, per lo sviluppo della persona e dei giovani perché è trasversale, perché integra e perché include", ha affermato Tomasi.

Da parte sua Zanetti ha ringraziato l'Undp per il sostegno prestato in questa attività e ha ricordato che lo sport “è uno strumento fondamentale per lo sviluppo di ogni essere umano".