La lunga giornata di Serie A si chiude questa sera all'Olimpico, dove la Lazio ospiterà il Milan reduce dal ko in Supercoppa contro l'Inter. "Sicuramente affronteremo una squadra arrabbiata, che avrà voglia di rivincita per come ha perso contro l'Inter", dice Manuel Lazzari ai mirofoni di DAZN. "Noi dovremmo essere concentrati e preparati, speriamo di vincerla", il commento del terzino biancoceleste.