Mattia Zaccagni, capitano della Lazio, ha fatto un bilancio del 2024 dei biancocelesti dopo l'ultimo allenamento dell'anno solare ai canali ufficiali del club:

Che 2024 è stato?

“È stato sicuramente un anno positivo per me con tante cose belle che mi porterò dietro per tanto tempo. Tante soddisfazioni a partire dal gol di quest’estate in Nazionale fino alla fascia di capitano e la maglia numero 10, sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo”.

Che rapporto si sta creando con il mister? Che reazione avete avuto dopo la sconfitta con l’Inter?

“La mattina dopo la partita con l’Inter abbiamo parlato, il mister ci ha detto che era il momento di dimostrare che eravamo una squadra vera. Siamo stati bravi e uniti e lo abbiamo dimostrato sul campo. Siamo quasi a metà del percorso, c’è tanto lavoro da fare e ci sono tante partite da giocare. Stiamo vivendo un momento positivo, stiamo bene e siamo carichi. Ci stiamo già preparando per la partita di domenica”.

La partita che vorrebbe rivivere nel 2025 e che vorrebbe cancellare nel 2024?

“La parte negativa è stato il girone d’andata dell’anno scorso. Nel girone di ritorno abbiamo recuperato tanti punti. Vorrei sicuramente cancellare quella con l’Inter, quando ci sono questi risultati non stai bene. Quando sono tornato a casa non mi davo pace, non riuscivo a dormire anche da capitano. Quella da rivivere è quella di quest’estate con la maglia della Nazionale”.