Intervenuto in conferenza stampa, Igor Tudor ha presentato la sfida di domenica in programma allo Stadio Olimpico contro l'Empoli. "Vogliamo finire la stagione con queste tre gare e farlo bene. Da quando sono arrivato io la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. L'Inter ha vinto lo scudetto e l'Atalanta è in finale di Europa League. Firmerei per avere questo rendimento per i prossimi dieci anni", le sue parole.

La Lazio, dopo l'Empoli, è attesa dalla sfida contro l'Inter. "Casale e Patric oggi si sono allenati. Gila vediamo se può tornare domenica o comunque ci sarà sicuramente contro l'Inter - aggiunge -. Mandas e Provedel? Vanno dette due cose, il primo ha fatto molto bene ed è un giovane di prospettiva, è un ragazzo che ci ha dato in queste gare però Provedel è il nostro numero uno. Sta tornando da un infortunio importante, è in netta crescita. Per questa partita non è ancora pronto, però è a buon punto".