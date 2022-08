Sarà una "stagione folle" secondo Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio non usa mezzi termini nella conferenza stampa che precede la sfida casalinga di domani contro il Bologna, debutto di un campionato che verrà interrotto per oltre un mese e mezzo dal Mondiale. "E poi non si può giocare alle 18:30 ad agosto. Dopo il lockdown si giocava la sera, ora alle 18.30: c'è un'incongruenza. In Italia si fa di tutto per vendere meno il prodotto calcio". Sull'obiettivo Champions: "Abbiamo ringiovanito la squadra, dobbiamo essere competitivi come il ciclo scorso. Nessuno di noi penso possa sapere il nostro potenziale: secondo me lo abbiamo, a patto che diventiamo una squadra vera. Se riusciamo a creare questo tipo di mentalità forse riusciremo a fare qualcosa di importante".