Prima del fischio d'inizio della gara contro il Lecce, Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, si è soffermato sulle ultime prestazioni negative della squadra biancoceleste ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto prestazioni altalenanti ma quella che ci ha messo in difficoltà è stata la sconfitta contro il Torino, perdere a San Siro ci sta. Vorrei vedere le cose che non sto vedendo in questo momento".