Notte in ospedale per Ciro Immobile, l'attaccante della Lazio coinvolto quest'oggi in uno scontro con un tram avvenuto questa mattina a Roma mentre era alla guida della sua macchina in compagnia delle figlie, che gli è costato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell'XI costola destra. Come riporta La Repubblica, Immobile rimarrà questa notte in osservazione al Gemelli per uscire domani mattina; successivamente, dovrà osservare un periodo di assoluto riposo tra i 7 e i 10 giorni a riposo senza potersi allenare.