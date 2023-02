Intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro la Salernitana, l'attaccante della Lazio Pedro si focalizza sulla corsa per i posti che valgono la Champions League: "Noi dobbiamo vedere di partita in partita, poi vedremo dove saremo. Il campionato è bello da giocare, tutte le partite saranno importanti. A parte il Napoli, siamo tutte lì per questo obiettivo. Sarà una bella lotta fino alla fine".