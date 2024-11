Il difensore della Lazio Mario Gila, parlando per i canali ufficiali del club biancoceleste, ha identificato la partita a suo dire migliore della sua esperienza in biancoceleste: "Probabilmente Lazio-Bologna dello scorso anno, anche se abbiamo perso, e la gara in casa contro il Celtic, il mio debutto in Champions League. Vorrei invece rigiocare la gara contro l'Inter in Supercoppa italiana, dove avremmo potuto fare meglio".