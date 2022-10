Doppia rimonta per Lazio e Fiorentina impegnate questo pomeriggio in Europa. La squadra di Sarri vince 2-1 contro il Midtjylland e vendica così il sonoro 5-1 rimediato in Danimarca, mentre la squadra di Italiano batte 2-1 il Basaksehir dopo essere andata sotto: Milinkovic-Savic e Pedro gli autori dei gol biancocelesti, portano la firma di Jovic invece i due gol viola.



