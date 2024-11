Primo mezzo stop in Europa League per la Lazio: i biancocelesti, unica squadra italiana impegnata nelle gare delle 18.45 del giovedì, vengono bloccati sullo 0-0 all'Olimpico dal Ludogorets. L'Athetic Bilbao aggancia quindi la banda di Baroni al primo posto in classifica dopo aver battuto con un comodo 3-0 l'Elfsborg. In Conference League invece comanda il Chelsea, ancora a punteggio pieno grazie al 2-0 sul campo dell'Heidenheim.

Tutti i risultati di Europa League:

AZ Alkmaar - Galatasaray 1-1

Anderlecht - Porto 2-2

Ath. Bilbao - Elfsborg 3-0

Besiktas - Maccabi Tel Aviv 1-3

Dinamo Kiev - Plzen 1-2

Lazio - Ludogorets 0-0

Qarabag - Lione 0-4

RFS - PAOK 0-2

Tutti i risultati di Conference League:

Astana - Guimaraes 1-1

Borac Banja Luka - LASK 2-1

Celje - Jagiellonia 3-3

Cercle Brugge - Hearts 2-0

Din. Minsk - Copenhagen 1-2

Heidenheim - Chelsea 0-2

Molde - APOEL 0-1

Noah - Vikingur Reykjavik 0-0

Panathinaikos - HJK 1-0

San Gallo - TSC 2-2

TNS - Djurgarden 0-1