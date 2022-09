Daniele Lavia, schiacciatore della Trentino Volley fresco di titolo mondiale vinto con la Nazionale italiana di pallavolo, è stato raggiunto da TMW Radio per un'intervista nel corso della quale ha parlato anche del suo rapporto con il calcio: "Non lo seguo molto, ma tifo per l'Inter", le parole del ragazzo di Calabria che poi parla anche dei suoi obiettivi per il futuro: "Voglio cercare di vincere con qualsiasi squadra. Io gioco a Trento e vogliamo ricominciare con Il campionato italiano che è quello più difficile. E poi c'è la Supercoppa, la Champions League, vogliamo arrivare alla fine su tutte le competizioni".