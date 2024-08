Adesso che il rinnovo di Lautaro Martinez con l'Inter è ufficiale, si possono fare i primi bilanci dal punto di vista finanziario. Se ne occupa come sempre Transfermarkt, che aggiorna la classifica dei calciatori più pagati in Serie A. Il capitano nerazzurro, dopo l'annuncio di poco fa, con 9 milioni netti più 2 di bonus sale al terzo posto nel massimo campionato tra i giocatori più pagati.

Sopra di lui due calciatori che potrebbero provargli a contendere il titolo di capocannoniere, calciomercato permettendo: Victor Osimhen, il quale ha strappato cifre maggiori ma permettendo a Aurelio De Laurentiis di avere più tempo per trovare un compratore e non perderlo a zero di cartellino, e Dusan Vlahovic, con un contratto 'a salire' che ne fa il Paperone nostrano.