Lautaro Martinez, campione del mondo con l'Argentina, sarà premiato domani presso il Teatro Comunale di Bahía Blanca, sua città natale. Secondo quanto riferisce Télam, l'attaccante interista terrà una conferenza stampa, prima di uscire su uno dei balconi per salutare il pubblico che accorrerà all'evento. "Ci si aspettava anche un riconoscimento per Germán Pezzella, ma non si sa se in questi giorni si recherà in città per trascorrere le vacanze con i suoi parenti", hanno detto fonti del Comune riferendosi al difensore che ha fatto parte della spedizione vittoriosa della squadra di Lionel Scaloni in Qatar. "L'idea è riconoscere e onorare Lautaro e Germán, inoltre abbiamo invitato anche l'arbitro Facundo Tello che si è distinto ai Mondiali.