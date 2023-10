Lautaro Martinez o Julian Alvarez come nove titolare dell'Argentina? La domanda che accompagna l'avvicinamento a ogni partita della nazionale campione del mondo trova la risposta autorevole di Mario Kempes, capocannoniere nel Mondiale 1978 vinto dall'Albiceleste anche grazie ai suoi 6 gol: "Non voglio entrare nella polemica come successo in passato con altri allenatori quando si parlava di scegliere tra Gabriel Batistuta ed Hernán Crespo - le sue parole a Tyc Sport -. Sono due grandi centravanti, due grandi giocatori. È successo che Lautaro ha avuto quella flessione al Mondiale ed è arrivato il momento di Julián che ha cambiato tante cose.

Ma il Toro ha dimostrato dopo il Qatar di essere ancora una volta il numero nove della Nazionale segnando tanti gol. Julián rimane un giocatore 'fastidioso', non solo segna ma ti pressa. Sono molto diversi".