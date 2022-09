Lautaro Martinez non ha mai smesso di pensare al Racing Avellaneda, club che gli ha permesso di spiccare il volo in Europa approdando all'Inter nel 2018. In questi giorni, infatti, non è passata inosservata l'incursione virtuale del Toro durante la conferenza stampa trasmessa su Instagram di Fernando Gago, tecnico dell'Academia, un gesto di vicinanza al suo vecchio club che il difensore Ivan Pillud ha commentato così: "Gli mando grande abbraccio, gli auguro il meglio. È un amico, però deve rispondere ai messaggi che gli mando", ha detto scherzando.