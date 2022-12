Eguagliare Marco Materazzi: questo l'obiettivo di Lautaro Martinez, prossimo a tornare a disposizione di Simone Inzaghi il 30 dicembre per candidarsi a una maglia contro il Napoli il 4 gennaio. L'attaccante, ancora ebbro di entusiasmo per la vittoria del Mondiale in Qatar con l'Argentina, è pronto a sfidare i partenopei e dare il via alla rimonta per conquistare lo scudetto, permettendogli di entrare nella storia nerazzurra proprio come Matrix, l'unico in grado di conquistare lo scudetto dopo aver vinto il Mondiale. Una curiosità evidenziata anche in Argentina, da Olé.