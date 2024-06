Ingresso dalla panchina e gol per Lautaro Martinez contro il Canada nella prima gara della Copa America. All'attaccante dell'Inter, nel post-partita, è stato chiesto della decisione di Scaloni di lasciarlo inizialmente fuori. "E' importante collaborare sempre con quel che richiedono l'allenatore e la partita. Sono entrato, ho avuto due opportunità e una l'ho sfruttata. Scaloni? Non ci ha spiegato nulla di particolare. Parla con me e Julian Alvarez, ci appoggia. Ovviamente deve prendere delle decisioni e si rispettano. A chi tocca dà sempre tutto e poi a chi deve entrare farà lo stesso nei minuti che avrà".