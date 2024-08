Nel corso della conferenza stampa odierna al BPer Training Centre, Simone Inzaghi ha risposto anche sulla possibilità di vedere il capitano Lautaro Martinez in campo domani a Genova, nonostante non abbiam neanche disputato un'amichevole con la squadra: "Sulla formazione sto ancora valutando. Lautaro ha lavorato molto bene da quando è arrivato, è in discreta forma, deciderò se farlo partire subito ma è motivato come sempre. Un grosso segnale lo hanno dato tanti giocatori a cui avevo dato qualche giorno in più e con grande senso di responsabilità sono tornati qualche giorno prima perché sapevano che eravamo stretti coi tempi".