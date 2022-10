La fede incrollabile per il Racing Avellaneda porta Lautaro Martinez a seguire la sua squadra del cuore da lontano, con qualsiasi mezzo: "Guardo sempre le partite, non me ne perdo neanche una. Quando gioco con l'Inter, accendo l'Ipad quando viaggiamo", ha raccontato il Toro detto a TyC Sports. Prima di essere incalzato su un possibile ritorno all'Academia un giorno: "Per me sarebbe un sogno giocare di nuovo sul campo del Racing, davanti alla gente che mi ama molto. Oggi non posso promettere quando tornerò ma voglio giocare di nuovo in Argentina, ovviamente al Racing".