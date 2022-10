Lautaro Martinez si è concesso ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria dell'Inter ieri sera a San Siro contro il Barcellona di Xavi. Il Toro esulta e carica la squadra in vista dei prossimi impegni.

"Per noi questa partita era da da vita o da morte, abbiamo giocato con tanto cuore e personalità - le sue parole -. Non abbiamo fatto giocare il Barcellona, dobbiamo ripartire da questa vittoria e giocare come abbiamo sempre fatto. Avete elogiato il nostro gioco, la squadra è sempre la stessa, anzi sono stati aggiunti altri giocatori di qualità".