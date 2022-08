In esclusiva per Vogue Italia, Lautaro Martinez ha raccontato la sua maglietta del cuore, ricordando quando, nella sua Bahía Blanca, in una famiglia con poche possibilità economiche, sognava il suo futuro nel mondo del calcio. "La prima maglietta che ho desiderato è stata della Nike perché questo marchio mi è sempre piaciuto fin da piccolo, si trattava di una semplice T-shirt bianca, e ancora adesso questa versione, molto minimal, rimane la mia preferita - le parole del Toro -. A quei tempi poi la mia famiglia non aveva la possibilità di comprarmene una tutti i giorni e mi tenevo stretta quella che avevo".

Mezzano di tre fratelli, il maggiore è Alan, più grande di solo dieci mesi, e Jano, l'argentino spiega come, gelosissimo delle sue cose, da bambino non permettesse ai fratelli di scambiare gli abiti: "Non ho mai amato condividere i vestiti con mio fratello, e quando eravamo bambini se lui si metteva anche solo una volta la mia maglietta io non la indossavo più - dice sorridendo il calciatore -. Ma anche oggi, quando viene a trovarmi dall'Argentina, se indossa un mio paio di jeans per me diventa suo!".

Lautaro, infine, confessa di avere una la passione per le sneakers che lo sta trasformando in un collezionista: "Adoro le Nike, in particolare le Air Force e le Jordan, ma non le indosso, mi piace tenerle in mostra, per ora ne ho circa quindici paia perché mia moglie mi tiene un po' sotto controllo, e poi non c'è abbastanza spazio. Anche in questo caso prediligo colori neutri come il bianco e il nero e i modelli più semplici".