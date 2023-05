"La serata di oggi resterà per tutta la vita, per me, per i compagni e per tutti i tifosi. C'è tanta storia qui dentro e l'abbiamo affrontata nel modo in cui dovevamo farlo. Guardiamo avanti, siamo molto fiduciosi per quello che arriverà". Lo dice Lautaro Martinez a Sky dopo l'1-0 al Milan nel ritorno della semifinale Champions.

Tu sei stato la guida di questa squadra: merito anche del Mondiale vinto?

"Alzare quella coppa è speciale, io provo sempre a dare il massimo. Sono maturato tanto anche grazie alla famiglia e in campo si vede. Ho compagni che mi fanno crescere ogni giorno, ad esempio al Mondiale ho imparato tantissimo da Messi".

Cosa vi siete detti con Inzaghi durante il match?

"Ero andato a dire al mister del problema di Mkhitaryan, che voleva provare a restare in campo nonostante il problema per non sprecare un cambio".

Senti questa grande responsabilità? Quando cala Lautaro cala anche l'Inter...

"Assolutamente sì, infatti soffro tanto quando non gioco come vorrei. A volte c'è un calo fisico che incide tanto. Con la caviglia distrutta stavo valutando se operarmi o meno, durante il Mondiale ho sofferto tantissimo. Poi sono tornato qui e quei 10 giorni di riposo in Argentina mi hanno aiutato tanto come i lavori personalizzati. Ora sono in gran forma sia mentalmente che fisicamente".

Arrivano i complimenti di Cambiasso.

"Dobbiamo andare a Istanbul ad alzare la coppa. Siamo a un passo, abbiamo raggiunto questa finale eliminando l'eterna rivale e siamo lì. Lo stesso vale per la Coppa Italia: questo club merita di godersi queste finali".