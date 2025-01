Anche Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Monaco: "L'Inter è scesa in campo con la cattiveria giusta e l'atteggiamento giusto. Dopo sedici minuti abbiamo fatto due gol, in più la loro espulsione. Merito di tutta la squadra. Ora dobbiamo recuperare le energie, continuando così per cercare di portare l'Inter il più in alto possibile. Sono contento e orgoglioso dei miei compagni per il percorso che abbiamo fatto", ha detto il capitano esprimendo grande soddisfazione.

"Lanciamo un messaggio importante, siamo quarti in una Championa diversa con tante squadre forti ma l'Inter cresce da tanti anni a livello europeo, siamo arrivati in una finale giocando alla pari contro il City, le note sono positive. Dobbiamo continaure così e portare l'Inter in alto e sono contento e orgoglioso, abbiamo fatto un ottimo girone".