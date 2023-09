"Non abbiamo iniziato la partita come volevamo e come l'avevamo preparata. Ci hanno messo tanto in difficoltà nei primi quarantacinque minuti, poi con i cambi siamo riusciti a tornare in piedi perché il primo tempo è da dimenticare. Dobbiamo migliorare tanto, questo è l'inizio. L'importante è non aver perso". Questa la considerazione di Lautaro Martinez nel post-gara ai microfoni di Sky Sport, dove il capitano dell'Inter fa un mea culpa definendo il livello della prestazione non all'altezza delle potenzialità della sua Inter.

Avete sottovalutato l'impegno anche per eccessiva stanchezza?

"No, credo di no. I ragazzi erano tutti pronti per giocare credo. Il mister ha fatto le sue scelte, ma dobbiamo ricordare che la Real Sociedad è una squadra forte che ha messo in difficoltà in tanti e oggi lo ha fatto con noi. Merito loro anche".

Siete andati in difficoltà, poi avete pareggiato e avete quasi rischiato di vincerla. Che segnale è?

"Siamo consapevoli che abbiamo ripreso in mano la gara, è un percorso lungo di maturità quindi l'importante è non aver perso. Ma sappiamo che non abbiamo giocato al nostro livello, dobbiamo rialzarci, pensare subito al campionato, ma soprattutto alzare il livello".