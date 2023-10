In casa Inter ha parlato a Lautaro Martinez a Sky Sport, partendo da Trubin: "L'abbiamo già affrontato due volte, è un gran portiere, gli ho fatto i complimenti. Noi abbiamo dimostrato grande carattere per vincere portando a casa il risultato con grinta. Sicuramente abbiamo fatto un ottima ripresa, dopo un primo tempo d'attesa. Abbiamo alzato i giri del motore, il Benfica è un'ottima squadra: recuperando diversi palloni nella metà campo avversaria ci ha permesso di creare occasioni. E' stata una vittoria importante, ora essere a più quattro su di loro è altrettanto importante. Tutte le gare sono rilevanti, dalla prima all'ultima. Noi giochiamo con umiltà, step by step, alzando il livello e l'intensità perché si affrontano squadre importanti. Ora c'è un nuovo percorso da fare, dobbiamo farlo alla grande".

In conclusione: "Tutte le competizioni che giochiamo sono importanti. Ci prepariamo per questo".