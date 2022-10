Intervistato da Inter TV, Lautaro Martinez analizza così il match che oggi i nerazzurri hanno vinto a San Siro contro il Barcellona: “Oggi è una serata speciale perché era una vittoria di cui avevamo bisogno, sicuramente per il modo in cui è arrivata si gode di più. Era un momento in cui i risultati non stavano arrivando, oggi serviva una vittoria in qualsiasi modo ed è arrivata. Da qui in avanti cambieranno le cose, speriamo di ripartire da questa vittoria e da questo spirito di squadra. È stata una vittoria di cuore e di personalità, sono felice per il lavoro che stiamo facendola anche se non arrivavamo i risultati. Stasera abbiamo fatto gol nel momento giusto e abbiamo vinto una partita importante”.