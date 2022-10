Nel secondo tempo avete fatto un bello scatto tu e Dzeko per andare a riprendere la parità numerica in fase difensiva.

“Sicuramente è importantissimo, dovevamo mettere qualcosa in più perché non ci stava bastando quello che stavamo facendo, non giravano le cose come volevamo. Abbiamo parlato tanto nelle scorse settimane e oggi si è visto in campo. Ognuno cerca di aiutare i compagni e di chiudere gli spazi. Questo è importante in una squadra. A volte si perde, ma stiamo recuperando”.

Hai raggiunto i gol di Milito in maglia nerazzurra.

“Sicuramente lo sentirò, andremo a cena nei prossimi giorni visto che è qui a Milano. Lui mi dà sempre tanti consigli, è una grande persona e segue sempre l’Inter”.